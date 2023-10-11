الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الكرملين يعرب عن استعداده للمساعدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني والرئيس الروسي

أكد الكرملين أن روسيا تحلل تطورات الأوضاع بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بدقة ويمكن أن تشارك في التسوية.

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 قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح للصحفيين، حسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأربعاء: “إن روسيا تجري اتصالات مع طرفي الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي وتحلل الوضع بدقة ويمكن أن تشارك في التسوية”.

 أكد بيسكوف أن روسيا متمسكة بمواقفها كدولة لديها القدرة على المشاركة في عمليات التسوية، قائلًا: "نحن نواصل اتصالاتنا مع أطراف الصراع".

 أشار بيسكوف إلى أن "هناك مواطنين روس على كل من الجانبين، وبالنسبة لنا، فإن مصير المواطنين الروس هو الأولوية الأولى".

 أضاف أن موسكو "تواصل تحليل الوضع بعناية"، مؤكدًا أن روسيا متمسكة بمواقفها كدولة لديها القدرة على المشاركة في عمليات التسوية.

 تصاعدت التوترات مجددًّا في الشرق الأوسط في 7 أكتوبر، عندما شن الجانب الفلسطيني هجومًا على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، ووصفت حماس عمليتها بأنها رد على الإجراءات العدوانية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى.

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