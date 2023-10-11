هدى يسى : بمشاركة 4 قارات ممثلى 32 دولة .. افتتاح مؤتمر المستثمرات العرب 30 أكتوبر





أعلنت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصرى للشؤون الخارجية ، عن انطلاق مؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية في دورته 26 ، تحت شعار "الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولى " الشباب محور التنمية فرص وتحديات ، وبرعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية ، المنعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023

صرحت بذلك دكتورة هدى يسى فى مؤتمر صحفى ، مشيرة إلى أن افتتاح المؤتمر فى جامعة الدول العربية " بيت العرب" ، والافتتاح الرسمى للمؤتمر والمعرض بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء



وحضر المؤتمر الصحفى عدد كبير من السفراء منهم ، صربيا .المملكة الأردنية الهاشمية .اليابان. فنزويلا. أذربيجان وممثلى الوزارات الراعية والشركات الداعمة ، استادات الوطنية للإنشاءات الرياضية ، وأون باسيف للذكاء الإصطناعي ، وسيدات ورجال الأعمال ، وشركات كبرى من الهند واليابان والصين ، ونخبة مميزة من وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و المقروءة .





وكشفت عن حضور وفود رفيعة المستوى من ممثلى 4 قارات ، حيث تضم للمرة الثانية حرم رئيس جمهورية صربيا تمارا فوتشيتش وتشارك كرئيس شرفى للمؤتمر ، وكل من حرم رئيس جمهورية جامبيا فاتوماتا باه بارو ، وحرم رئيس ولاية بينو السابق يونيس أورتوم ،ضيوف شرف

وعدد من الشيوخ والأمراء والوزراء من السعودية صاحبة السمو الأميره مشاعل العتيبي و صاحبة السمو الأميرة ديمة بنت فهد بن مشارى بن عبد العزيز آل سعود ، ومن الكويت الشيخة إيمان الرويلي والدة الشيخ حمد آل الصباح وسمو الشيخة مريم الصباح " مرايم الخير" ، وسمو الشيخ عزام الصباح القنصل الفخري لجمهورية القمر المتحدة .ومن البحرين أحلام جناحي رئيس جمعية سيدات أعمال البحرين التي تترأسها شرفيا صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة ال خليفة علي رأس وفد رسمي من دولة البحرين

ومن بين الوفود رفيعة المستوى أيضا ، وممثلى 32 دولة عربية وأفريقية ودولية، نجلة رئيس نيجريا السابق فاطيمة بوهاري ، وفيصل عاكف الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني ومستشار ملك الأردن ونائبا عنه و المهندس عبدالحكيم الهندي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان الأردني رئيس جمعية الفنادق الأردنية ، وجوديث مكواندا -وزير الدولة لشؤون المقاطعات والتفويض – زيمبابوى ، و ديو ماتوك دينج -وزير الاستثمار بجمهورية جنوب السودان و جلعاد تيري -المدير التنفيذي لمركز تنزانيا للاستثمار .وعدد من السفراء والسلك الدبلوماسي.

كما يشهد المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المستثمرات العرب بالتنسيق مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية ، رعاية ومشاركة كوكبة من الوزارات والهيئات الراعية ، وزارات الدفاع المدني ، و الطيران المدني، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، التضامن الإجتماعي ، المالية، التعليم العالى والبحث العلمى ، و الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البيئة، و مستشفيات وزارة الدفاع، مجلس الوحدة الإقتصادية العربية، ومحافظة جنوب سيناء ،الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ،الشركة القابضة لمصر للطيران. وشركاء النجاح كلا من شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضى ، وأون باسيف الرائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى .

وأكدت هدى يسى ، أن المؤتمر يأتى فى ظل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على أهمية تعظيم فرص جذب الاستثمارات حتى تتبوأ دول القارة مكانتها.وإقامة الشراكات العربية والإفريقية والدولية والاستفادة من التكنولوجيا العالمية ، كما يهتم بالشباب وبحث آليات تمكينهم ، وتوفير فرص العمل لهم. وأيضا مناقشة مبادرة "عشانك يا بلدي ووحدتنا العربية" ،للسياحة العلاجية حيث قام الاتحاد بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع شخصيات ذو مكانة رفيعة ببعض الدول الإفريقية ، للإيفاد إلى مصر وإجراء عدد من العمليات بكبرى المستشفيات المصرية ومنها مستشفيات وزارات الدفاع ، والطيران المدنى ، الى جانب الترويج للسياحة و للمزارات الدينية ورحة العائلة المقدسة فى مصر والأردن والعمل على بناء جسور تعاون مشترك عربي إفريقي.



مسيرة لدعم مبادرة عشانك يا بلدى

وردا على تساؤلات الصحفيين ، كشفت دكتورة هدى يسى ، أن المؤتمر سيشهد كرنفال "مسيرة شارع السلام" ، وهى مسيرة دولية من خلال السيارات التى تجوب أحد شوارع شرم الشيخ وبمصاحبة الفرق المصرية النحاسية و فرق الفنون الشعبية ، ترفع بها كافة أعلام الدول المشاركة الأجنبية والعربية والأفريقية والوزارات والمصانع والشركات الداعمة ، بالإضافة إلى حشد نسائى من كافة أطياف النساء "المرأة المصرية وسيدة الأعمال والمرأة البدوية والكشافة " وبمشاركة رموز الكنيسة والأزهر وكافة الشخصيات الهامة تحت شعار "عشانك يا بلدى " ، حيث ان مشاركة كافة أطياف المجتمع "يدا فى يد " تهدف لدعم التنمية المستدامة والأمن والأمان فى بلادنا .

ويشهد المؤتمر برنامج سياحى ترفيهى على شرف الوفود المشاركة .