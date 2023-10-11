"بيطري الوادي الجديد" ينظم لجان مرورية بمجازر مركز الداخلة

وقال الدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إن أطباء الإدارة البيطرية بالداخلة برئاسة الدكتور عمر محمود عبد الغني، قاموا بزيارة مسالخ مركز الداخلة للاطمئنان على سير العمل. في المسالخ وخاصة في مسلخ قرية الراشدة.

وأشار الكومي إلى أنه تم فحص 9 رؤوس من الأبقار المذبوحة بالمسلخ والتأكد من صلاحية لحومها.

وفي سياق متصل أكد الكومي استمرار حملة التطعيم الوطنية ضد طاعون المجترات الصغيرة، فيما تواصل الفرق البيطرية تطعيم الأغنام والماعز بالأمصال المقدمة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إضافة إلى تنظيم ندوات توجيهية للمواطنين ومربي الماشية. ، تقديم طاعون المجترات الصغيرة وخطورته. عن الثروة الحيوانية وأهمية التطعيمات الوقائية.