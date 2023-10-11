الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يبحث الاستعدادات لدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، لبحث الاستعدادات لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.  

وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية استعداد اللجنة واللاعبين للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024، مضيفا أن الجميع يبذل أقصى جهده من أجل تذليل كل العقبات أمام اللاعبين بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى اللاعبين من أجل المنافسة على مراكز متقدمة أو ميدالية بارالمبية.  

ومن جانبه تقدم الدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه ومساندته الكبيرة من أجل النهوض بالرياضة البارالمبية في مصر.

كما تناول اللقاء العمل على توفير الرعاية الطبية لجميع اللاعبين والإعداد النفسي والبدني لهم، من أجل بذل كل مجهوداتهم في منافسات البطولة.

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