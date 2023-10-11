الاحد القادم.. "الشباب ودوره في المشاركة والعمل السياسي" ندوة بمركز إعلام أسيوط

ينظم مركز إعلام أسيوط ندوة تثقيفية تحت عنوان "الشباب ودوره في المشاركة والعمل السياسي"

تهدف الندوة إلى التركيز على دور الشباب في المشاركة السياسية والانتخابية للعام 2023. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها القطاع الداخلي للاستعلامات من خلال مع مركز إعلام أسيوط.

وتشهد الندوة استضافة طلاب وطالبات جامعة أسيوط في هذه الندوة التي ستعقد يوم الأحد المقبل، الموافق 15 أكتوبر. وستقام الندوة في قاعة المؤتمرات بمركز إعلام أسيوط، حيث ستبدأ الفعالية في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

ويقوم الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الظاهر، مدرس خدمة الجماعة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، بإلقاء محاضرة في هذا اللقاء.

ويتحدث الدكتور عبد الظاهر عن أهمية دور الشباب في المشاركة السياسية والعمل الجماعي، وكيف يمكن للشباب أن يؤثروا في صنع القرارات السياسية.