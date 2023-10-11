وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة البارالمبية لبحث الاستعدادات للالعاب البارالمبية باريس 2024

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، لبحث الاستعدادات لدورة الالعاب البارالمبية باريس 2024.



وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اهمية استعداد اللجنة واللاعبين للمشاركة في دورة الالعاب البارالمبية بباريس 2024، مضيفا ان الجميع يبذل اقضي جهده من اجل تذليل كل العقبات امام اللاعبين بالاضافة إلى الارتقاء بمستوي اللاعبين من أجل المنافسة على مراكز متقدمة او ميدالية بارالمبية.

ومن جانبه تقدم الدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه ومساندته الكبيرة من اجل النهوض بالرياضة البارالمبية في مصر.

كما تناول اللقاء العمل على توفير الرعاية الطبية لجميع اللاعبين والاعداد النفسي والبدني لهم، من اجل بذل كل مجهوداتهم في منافسات البطولة.