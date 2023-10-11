إيمان كريم تشيد بمشاركة القومي للإعاقة في معرض "تراثنا 2023"

أعلنت د. إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، عن مشاركة متميزة وفريدة من نوعها هذا العام للمجلس في فعاليات وأنشطة معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية 2023 "، والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات، ويُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

شهد جناح المجلس القومي لذوي الهمم الموجود داخل المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين ورواد المعرض وزواره للتعرف على المنتجات الخاصة بذوي الإعاقة سواء التي قاموا على تصنيعها بأنفسهم أو من خلال الجمعيات الأهلية التي تدعم تدريبهم وتشجيعهم على الإنتاج والتطوير والابتكار، خاصًة وأن جناح المجلس يضم عدد من المنتجات الخزفية والمشغولات الخشبية واليدوية هذا بجانب المنتجات الخاصة بالكروشية وجميع أنواع المفروشات والملابس وتركيب العطور و أعمال الأركت وغيرها من المنتجات المصنوعة بأيديهم.

وصرحت د. إيمان كريم بأن زوار المعرض أبدوا اعجابهم وانبهارهم بالمستوى الموجود عليه المنتجات التي يقدمها ذوي الإعاقة، وهو ما يعتبر رسالة مجتمعية وتوعوية على دور هم البارز والمهم في المجتمع، وأنهم فاعلين في أدوارهم التي يقومون بها، خاصة مع وجود التشجيع الكامل من القيادة السياسية، وكافة مؤسسات الدولة.

وأكدت المشرف العام على المجلس، إن مشاركة ذوي الهمم في كافة المعارض التوعوية مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب والمعارض الإنتاجية على غرار معرض "تراثنا" تساعد في إبراز دورهم المجتمعي وإمكانياتهم، وكذلك عامل مهم ومساعد في تنمية مهاراتهم ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم.

وبدورها، أعربت د. إيمان كريم، عن سعادتها البالغة بزيادة عدد المشاركين من ذوي الإعاقة والجمعيات العاملة معهم كل عام في كافة المعارض، الأمر الذي يثبت نجاح فلسفة واستراتيجية المجلس في تأهيلهم وتعريف المجتمع بهم وكذلك دافع قوي من ذوي الإعاقة أنفسهم في أن يقدموا ابداعاتهم ومنتجاتهم وما يقومون به لتعريف كافة فئات المجتمع بأدوارهم وأنهم شركاء فاعلين في تنمية الوطن.