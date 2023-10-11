سر الإطاحة بـ "مينديليبار" مدرب إشبيلية الإسباني رغم إنجازاته

استعان إشبيلية الإسباني بالمدرِّب الأوروجوياني دييجو ألونسو للإشراف عليه خلفًا لخوسيه لويس مينديليبار.

وقَّع المدرب السابق لمنتخب الأوروجواي، البالغ من العمر 48 عامًا، عقدًا مع النادي الأندلسي حتى نهاية الموسم الحالي، ليصبح بذلك رابع مدرب يشرف على الفريق خلال أكثر من عام بقليل.

الأوروجوياني دييجو ألونسو

أقيل مينديليبار الأحد بعدما دفع ثمن البداية السيئة في الدوري لدرجة أنه لم تشفع له قيادته النادي الأندلسي الى لقب مسابقة "يوروبا ليج" الموسم الماضي.

استلم ابن الـ62 عامًا المهمة في مارس الماضي، وقاد الفريق بعدها بشهرين إلى تعزيز رقمه القياسي والفوز بلقب "الدوري الأوربي" للمرة السابعة، إضافة إلى تجنيبه الهبوط إلى الدرجة الثانية.

لكن وبعد التعادل 2-2 في الوقت القاتل السبت ضد رايو فايكانو، يجد إشبيلية نفسه في المركز الـ14 بانتصارين فقط في 8 مباريات وكان سر رحيله خوفًا من الهبوط للدرجة الثانية.

قاد مينديليبار إشبيلية لتخطي مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي في طريقه إلى نهائي المسابقة القارية، إذْ تغلب فريقه على روما الإيطالي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بركلات الترجيح.