إصابة طالب وعاملين في حادث سير بطريق سوهاج الجديدة

شهد طريق سوهاج الجديدة دائرة قسم سوهاج الجديدة وقوع حادث اصطدام دراجة بخارية بعامل في العقد السادس من العمر يقيم بدائرة مركز سوهاج حال عبوره الطريق وانقلاب الدراجة على جانب الطريق نتج عنه إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإصابة قائد الدراجة ومرافقه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق مدينة سوهاج الجديدة دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أثناء سير الدراجة البخارية قيادة "فادي . ح . خ . ج" 20 سنة طالب ومقيم دائرة مركز سوهاج أختل مقود الدراجة بيده مما أدى لانحرافها واصطدامه بالمدعو "جمال . ا . ا . ف" 57 سنة عامل ومقيم دائرة مركز سوهاج حال عبوره الطريق ثم انقلاب الدراجة على جانب الطريق.

نتج عن ذلك إصابة الأخير بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وإصابة كل من:- قائد الدراجة النارية ومرافقه "جيمي . ي . ز . ي" 39 سنة عامل ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهة الجنائية.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على الدراجة البخارية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.