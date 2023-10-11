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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الأوكرانية: مقتل مواطن ثالث في إسرائيل

مقتل مواطن ثالث في
مقتل مواطن ثالث في إسرائيل

 

أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية مقتل أوكراني آخر في إسرائيل، ليرتفع عدد القتلى الأوكرانيين إلى ثلاثة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو في بيان عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم- "للأسف، تم تأكيد تقارير عن مقتل أوكراني آخر ، وبالتالي، فإن العدد الإجمالي المعروف للضحايا بين المواطنين الأوكرانيين هو الآن ثلاثة ، وأصيب تسعة آخرون من مواطنينا.. ويجري الآن توضيح حالتهم الصحية ومواقع علاجهم في المستشفى".

وأضاف نيكولينكو أنه يخشى أن يكون ستة أوكرانيين في عداد المفقودين ، ويبحث الدبلوماسيون عنهم بالتعاون مع ضباط إنفاذ القانون الإسرائيليين.

وبحسب وزارة الخارجية الأوكرانية، لا يستطيع حوالي 700 أوكراني مغادرة إسرائيل بسبب إلغاء رحلاتهم الجوية.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، منزلين على رؤوس ساكنيهما دون سابق إنذار في مدينة "خان يونس" جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 16 شهيدًا على الأقل.

وأفادت مصادر في القطاع بأن طائرات الاحتلال قصفت المنزلين ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء من كل منزل، إضافة إلى إصابة العشرات. 

 

وما زالت مدفعية الاحتلال تقصف بشكل عنيف المناطق المُحاذية للشريط الحدودي، خاصة منطقة شرق خان يونس، وشمال قطاع غزة، فيما واصلت زوارق الاحتلال قصف كل المناطق المُحاذية للبحر.

 

وفي سياق متصل أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في فلسطين ظافر ملحم، اليوم الأربعاء، أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ستخرج عن العمل غدًا الخميس بشكل كامل، وسيغرق قطاع غزة في ظلام دامس، وستتوقف جميع الخدمات الإنسانية.

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