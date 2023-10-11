إصابة موظف في حادث تصادم بين سيارتين بدار السلام

شهد الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية أولاد الشيخ دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي نتج عنه إصابة موظف قائد السيارة الثانية في العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بكدمات بالذراع والساق اليسرى وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصاب بالطريق الزراعي الشرقي أمام قرية أولاد الشيخ / دائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل قيادة "أحمد . ح . ا . ت" 48 سنة سائق ومقيم دائرة مركز البلينا اصطدم بالسيارة ملاكي قيادة "محمود . ع . م . ا" 46 سنة موظف ومقيم دائرة مركز البلينا .

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الثانية بكدمات بالذراع والساق اليسري وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي وتحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائدي السيارتين قررا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهه الجنائية .

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارتين ونحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .