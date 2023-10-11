الاتحاد العام للجمعيات يدين العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني

استنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة عضو مجلس النواب طلعت عبد القوى، العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يقوم به الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

أدان الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ما يقوم به العدوان الصهيوني على الفلسطينيين العزل من السلاح والذي راح ضحيته المئات من الشهداء والآلاف من المصابين.

وناشد الاتحاد المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بسرعة التدخل لوقف الاعتداء السافر على المدنيين.

وساند الاتحاد مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوفير قوافل إنسانية لمساعدة المصابين المدنيين من أهالي غزه ونثمن على مبادرة مؤسسة حياة كريمة لفتح باب التبرعات لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يدعو المؤسسات الأهلية للتبرع للشعب الفلسطيني



ودعا الاتحاد عبر بيانه الذي أصدره اليوم، جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشاركة وحث المواطنين على التبرع لصالح الشعب الفلسطيني.

ونقدر ونثمن على دور القيادة السياسية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية للحصول على حقها المشروع في دولتها المستقلة وعاصمتها القدس.