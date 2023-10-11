شركات التكنولوجيا الناشئة تجذب نصف مليار دولار استثمارات فى 2022

رغم التراجع العالمى

وزير الاتصالات: دعم رواد الأعمال بإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية

احتضان الشركات المتخصصة فى التصميم الإلكترونى والبرامج المدمجة بمدينة المعرفة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك اهتمامًا عالميًا بقطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال باعتباره يمثل انعكاسًا للقدرة على الإبداع والفكر الخلاق فى مختلف التخصصات؛ موضحًا جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة مع جهات الدولة فى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وفقًا لثلاثة محاور أساسية تتضمن التدريب والتنمية البشرية، وإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية لاحتضان الشركات الناشئة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات الناشئة؛ مشيرًا إلى أن الشركات المصرية الناشئة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نجحت فى جذب استثمارات بقيمة تصل إلى أكثر من نصف مليار دولار فى 2022 رغم التراجع العالمى فى حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة على مستوى العالم خلال العام الماضى من 681 مليار دولار فى 2021 إلى 445 مليار دولار فى 2022.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور عمرو طلعت خلال افتتاح فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ومؤتمر «قمة تكنى» Techne Summit التى تنعقد تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر بمكتبة الإسكندرية.

أوضح طلعت أن محور التدريب يتضمن تدريب أصحاب الشركات الناشئة وكذلك تدريب مختلف قطاعات الشباب لتوفير كفاءات تساعد رواد الأعمال فى تطوير حلول تدعم الشركات الناشئة؛ مشيرًا إلى أنه تم البدء فى تعاون منذ أكثر من 3 سنوات مع إحدى الجامعات المرموقة فى الولايات المتحدة وتم توطين البرنامج بمصر لتدريب أصحاب الشركات الناشئة على إجراء دراسات اقتصادية، وكيفية وضع خطط تسويقية فعالة، بالإضافة إلى تدريب تقنى لدعم الحلول التى توفرها شركاتهم.

أشار طلعت إلى أنه يتم إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» لاحتضان الشركات الناشئة، واستضافة أنشطة تدريب الشركات الناشئة، وعقد محافل للتشبيك مع صناديق الاستثمار ومستثمرى المخاطر فى الشركات الناشئة، كذلك تتم استضافة الشباب بالمحافظات من مختلف الخلفيات العلمية لتدريبهم فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحًا أن هناك 400 شركة ناشئة تم احتضانها فى هذه المراكز على مستوى الجمهورية منذ إنشائها؛ لافتًا إلى أنه تمت الاستعانة بخبرات عالمية لإدارة المراكز، حيث تم التعاقد مع شركتين عالميتين لإدارة مركزى القاهرة والجيزة بهدف تدريب الشركات الناشئة، وتدريب 120 شابًا على مهارات إدارة حاضنة الإبداع لتوطين مهارات إدارة الحاضنات التكنولوجية، وإعداد مديرين لمراكز إبداع مصر الرقمية.

لفت طلعت إلى أنه تم البدء منذ عام 2019 فى تنفيذ خطة للتوسع فى مراكز الإبداع لزيادة أعدادها البالغ حينذاك 3 مراكز إبداع بهدف الوصول إلى مركز إبداع بكل محافظة؛ موضحًا أن السيد رئيس الجمهورية كان قد افتتح 8 مراكز فى 2022، وهو ما يعكس اهتمام الدولة ببناء قدرات الشباب ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال؛ مضيفًا أنه تم إنشاء 9 مراكز جديدة فى 2023، وسيتم افتتاح 5 مراكز أخرى فى المرحلة الثالثة فى 2024 للوصول إلى 25 مركزًا؛ مشيرًا إلى أنه تم البدء فى إنشاء الحاضنات المتخصصة، حيث تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة وهى مركز للبحث والتطوير والإبداع فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة مزود بـ10 معامل على أعلى مستوى تقنى وأجهزة متطورة لاستضافة الشركات المتخصصة فى تطوير برامج وحلول فى مجال التكنولوجيات المساعدة، كما تمت إقامة مركز الإبداع للحلول الحكومية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة والذى يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة المتخصصة فى توفير حلول بمجال تقديم الخدمات الحكومية؛ فى إطار الجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص فى منظومة تقديم الحكومية الرقمية.

أضاف طلعت أنه تم إنشاء مركز «إمحوتب» بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ والذى يتيح معامل على أعلى مستوى وبرامج تصميم للدوائر الإلكترونية لمساعدة الشركات المتخصصة فى مجالى التصميم الإلكترونى والبرامج المدمجة على التوسع فى أعمالها وتطوير الحلول التى تقدمها؛ منوهًا إلى أنه تتم استضافة 24 شركة منها 9 شركات عالمية بما يتيح خلق فرصة للتواصل التقنى بين الشركات المحلية والعالمية المتخصصة فى هذا المجال لتحفيز تبادل الخبرات والتعاون فيما بينهم.

تابع طلعت أنه على صعيد تسهيل إجراءات إنشاء الشركات الناشئة؛ فقد صدر قرار منذ عام بتخفيض رأس المال المدفوع لشركات الشخص الواحد من 50 ألف جنيه إلى 1000 جنيه؛ كما تم السماح بإنشاء الشركات عن بُعد من خلال منصة هيئة الاستثمار باستخدام التوقيع الإلكترونى، كذلك يتم العمل على تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الافتراضية بدون مقر؛ موضحًا أنه يمكن لرواد الأعمال التعاقد مع «ايتيدا» بحيث يكون مركز إبداع مصر الرقمية مقرا للشركة الافتراضية.

أكد طلعت اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيادة مشاركة المرأة فى مجال ريادة الأعمال من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات منها مبادرة «هى رائدة» والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع المجتمع المدنى فى مختلف المحافظات لتنمية قدرات السيدات على إنشاء شركات وتعظيم الاستفادة من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ مشيرًا إلى أن نسبة السيدات العاملات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصل إلى 45%.

وخلال فعاليات المؤتمر؛ قام الدكتور عمرو طلعت بالرد على استفسار أحد الشباب من ذوى القدرات الخاصة حول كيفية الحصول على فرصة لاحتضان شركته الناشئة؛ حيث دعاه الوزير للتوجه إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى توفر حاضنة للشركات المتخصصة فى مجال التكنولوجيات المساعدة لتوفير حلول لمساعدة الأشخاص ذوى القدرات الخاصة من مجابهة التحديات التى تواجههم؛ مضيفًا أنه سيزور الشركة فور احتضانها داخل الأكاديمية.

وعلى هامش فعاليات «قمة تكنى»؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعًا مع سفير السويد بالقاهرة؛ حيث تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتنمية صناعة التعهيد فى مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسبل جذب استثمارات سويدية إلى القطاع؛ كذلك تمت مناقشة سبل دفع التعاون بين الشركات المصرية الناشئة ونظيرتها فى السويد، بالإضافة إلى فرص التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية.

كما تفقد الدكتور عمرو طلعت وسفير السويد بالقاهرة بجولة تفقدية داخل المعرض والذى يشارك به 150 عارضًا من كبرى الشركات، وشركات ناشئة مبتكرة.

حضر فعاليات الافتتاح السفير هوكان ايمسجورد سفير السويد لدى القاهرة، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وطارق القاضى مؤسس قمة تكنى، والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية.