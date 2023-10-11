كواليس تأهل 11 لاعب مصري في بطولة إفريقيا للرماية 2023 (شاهد)

قال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، إن مصر حصلت على 38 ميدالية في بطولة إفريقيا للرماية، موضحًا أن جميع المسابقات شاركنا فيها ولديها جزأين، الأول المقاعد، وكانوا عبارة عن 11 راميًا، وباقي الميداليات كانت عبارة عن فرق”.

وأضاف “حسني” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولي” اليوم الأربعاء، أن مصر لها صيت كبير فى تنظيم البطولات، وعلى مدار 3 سنوات تم تنظيم 11 بطولة دولية.

بطولة إفريقيا للرماية 2023

وتابع: “تم اكتساب خبرة كبيرة جدا لكيفية استضافة ضيوف معهم أسلحة وذخائر ومعدات، وكان هناك نجاح كبير لنا فى بطولة إفريقيا للرماية 2023”.

قارة إفريقيا

وشدد رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، على أن مصر لديها أكبر وأفضل وأحدث ميدان على مستوى العالم، وهذا كان فخر لنا أمام كل الدول الموجودة، بمشاهدة قارة إفريقيا تحت قيادة مصر ولديها هذا الميدان.

يذكر أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، تقدن بالتهنئة للاتحاد المصري للرماية برئاسة العميد حازم حسني بعد تأهل أميرة أبوشقة وهالة الجوهري وريماس خليل عمر هشام لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحصلت أميرة أبوشقة على الميدالية الذهبية لمنافسات الاسكيت سيدات ، وحققت هالة الجوهري الميدالية الذهبية في منافسات فردي المسدس هواء 10 متر ، وحققت ريماس خليل الميدالية الفضية في منافسات منافسات البندقية 10 متر ضغط هواء ، وحقق عمر هشام فضية منافسات الاسكيت رجال وذلك في بطولة أفريقيا المقامة علي ميادين مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وحسم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ودعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.