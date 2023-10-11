قومي المرأة يكشف أهمية مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات (شاهد)

قالت الدكتورة لبنى خيري، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الأسرة المصرية أصبحت الأن تدرك دور الفتاة وأهمية تعليمها وإستقلالها المادي.

القومي للمرأة

وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولي، اليوم الأربعاء، أن هناك مبادرات ومشروعات كثيرة تتعلم الفتيات من خلالها وتستطيع التعبير عن نفسها.

وكشفت عضو المجلس القومي للمرأة، عن أبرز هذه المبادرات منها مبادرة “دوي” لتمكين الفتيات فى المحافظات.

ضغوط ثقافية ومجتمعية

وأوضحت أن تلك المبادرات جائت لتعلم الفتاة وتجعلها مفيدة لنفسها ولمجتمعها، مؤكدة أن الضغوط التي كانت تتعرض لها الفتيات أكثر كانت ثقافية ومجتمعية.

جدير بالذكر أن وزارة العمل، أعلنت عن مشاركة مديرية العمل بمحافظة المنوفية، في إطلاق "مبادرة حقك مسؤوليتنا"، للكشف على العاملين والعاملات بمصانع المنطقة الصناعية بالسادات، للكشف عن سرطان الثدي والأمراض المزمنة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، وتحت إشراف الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة برئاسة شيرين عبدالحي.

وجائت المبادرة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، من خلال تنفيذ أنشطة مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والكشف على الأمراض المزمنة وأسفر الكشف عن اشتباه بعض الحالات وتم عمل الإجراءات اللازمة نحوهم، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت، والحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم ورعايتهم بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية في ظل الجمهورية الجديدة.