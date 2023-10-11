تطعيم 2691 طفل ضد مرض شلل الأطفال بالشرقية

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية استهدفت المرور على مكتب صحة ثان الزقازيق، تابع خلالها انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين به.

وتفقد وكيل الوزارة غرفة تسجيل المواليد الجدد والوفيات، والتأكد من العمل وفقاً للسيستيم الالكتروني المخصص لذلك، كما تابع أعمال التطعيمات الروتينية للأطفال، والتأكد من الإجراءات المتبعة أثناء التطعيم، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان، وإتباع خطوط السير المحددة، موجهاً ببعض الملاحظات لتحسين أداء العمل.

كما تابع أعمال التحول الرقمي، وما تم من تدريب الفرق الطبية على البرنامج الخاص بتحليل البيانات الخاصة بالتطعيمات الروتينية للأطفال، والتسجيل اللحظي وفقاً لخط سير العملية التطعيمية، والتأكد من العمل بالسجلات المسموح بها فقط والبالغ عددهم ٣ سجلات "جلسة التطعيم، حركة الطعوم، إعدام الطعوم" بعد تقليل أعدادها، ومراجعة تقرير الإصدار الحديث لبرنامج الميكنة، الصادر من وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الصحة.

وناظر الدكتور هشام مسعود، سجلات الأداء بالمكتب، وبلغ متوسط التطعيم الشهري للأطفال ضد مرض شلل الأطفال ٢٦٩١ طفل، كما اطمأن على كفاءة سلسلة التبريد، والتخزين الجيد للطعوم وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها.