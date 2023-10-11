الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ودية مصر وزامبيا .. تشكيل المنتخب الوطني المتوقع

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني

يلتقي المنتخب الوطني في تمام السابعة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة نظيره الزامبي ، على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات وديًا ، في لقاء يأتي ضمن معسكر الفراعنة الدولي المقام هناك.
 

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ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الوطني اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى : محمد الشناوى.
خط الدفاع : محمد هاني ، على جبر ،محمد عبدالمنعم ، محمد حمدي.
خط الوسط : محمد الننى ، أحمد السيد زيزو حمدى فتحى .
الهجوم : محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وتضم قائمة المنتخب كل من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي  - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي .
خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.
خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.

وتأتي بعثة المنتخب الوطني بدولة الإمارات ، برئاسة عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات ، ويرافقه ويرافقه حازم إمام، عضو المجلس، المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.
 كان معسكر منتخب مصر قد انطلقت فعالياته بداية من الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر له أن ينتهي يوم 17 من الشهر ذاته ، على أن تتخلله وديتين أمام زامبيا والجزائر.
ويلتقي المنتخب نظيره الجزائر 16 أكتوبر.

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