ودية مصر وزامبيا .. تشكيل المنتخب الوطني المتوقع
يلتقي المنتخب الوطني في تمام السابعة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة نظيره الزامبي ، على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات وديًا ، في لقاء يأتي ضمن معسكر الفراعنة الدولي المقام هناك.
ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الوطني اللقاء بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمى : محمد الشناوى.
خط الدفاع : محمد هاني ، على جبر ،محمد عبدالمنعم ، محمد حمدي.
خط الوسط : محمد الننى ، أحمد السيد زيزو حمدى فتحى .
الهجوم : محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.
وتضم قائمة المنتخب كل من ..
حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي .
خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.
خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.
وتأتي بعثة المنتخب الوطني بدولة الإمارات ، برئاسة عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات ، ويرافقه ويرافقه حازم إمام، عضو المجلس، المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.
كان معسكر منتخب مصر قد انطلقت فعالياته بداية من الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر له أن ينتهي يوم 17 من الشهر ذاته ، على أن تتخلله وديتين أمام زامبيا والجزائر.
ويلتقي المنتخب نظيره الجزائر 16 أكتوبر.
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