ودية مصر وزامبيا .. تشكيل المنتخب الوطني المتوقع

يلتقي المنتخب الوطني في تمام السابعة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة نظيره الزامبي ، على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات وديًا ، في لقاء يأتي ضمن معسكر الفراعنة الدولي المقام هناك.



ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الوطني اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى : محمد الشناوى.

خط الدفاع : محمد هاني ، على جبر ،محمد عبدالمنعم ، محمد حمدي.

خط الوسط : محمد الننى ، أحمد السيد زيزو حمدى فتحى .

الهجوم : محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وتضم قائمة المنتخب كل من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي .

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.



وتأتي بعثة المنتخب الوطني بدولة الإمارات ، برئاسة عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات ، ويرافقه ويرافقه حازم إمام، عضو المجلس، المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.

كان معسكر منتخب مصر قد انطلقت فعالياته بداية من الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر له أن ينتهي يوم 17 من الشهر ذاته ، على أن تتخلله وديتين أمام زامبيا والجزائر.

ويلتقي المنتخب نظيره الجزائر 16 أكتوبر.



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