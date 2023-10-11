إقامة النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي للرياضيين وذوي القدرات الخاصة

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الإجتماعي

ينطلق غداً الخميس فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي "للتأهيل والتعافي" للرياضيين وذوي القدرات الخاصة تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، حيث يقام المؤتمر خلال الفترة من 12 وحتى 13 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع مؤسسة سكاي لايف للصحة والقوام السليم، وبالتعاون مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية (الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير) والإدارة العامة لعلم النفس الرياضي (الإدارة المركزية للطب الرياضي).

وتأتي رعاية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي "للتأهيل والتعافي" في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير سياحة المؤتمرات، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الوزارة في السياحية الرياضية وتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى، حيث تهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة لتطوير نمط سياحة المؤتمرات في مصر بالشكل الأمثل.

وسيتضمن المؤتمر إقامة ورش عمل، خاصة لأخصائي العلاج الطبيعي داخل مصر والعاملين في الأندية والاتحادات الرياضية، لشرح كافة الأمور المتعلقة بإصابات الملاعب، من خلال نخبة من الخبرات والكوادر في الطب الرياضي، حيث يقومون بإعطاء محاضرات شاملة في مجال الإصابات الرياضية وتأهيل اللاعبين بالشكل العلمي الصحيح بعد الإصابة وكذلك التركيز على أفضل الطرق لحماية اللاعب من تكرار الإصابة.

كما ستتواجد ورش عمل في المؤتمر من أجل ذوي القدرات الخاصة، لكيفية تأهيلهم والعمل على لكونهم أبرز الفئات التي تحظى باهتمام واسع من جانب الدولة، لذلك يعد المؤتمر خطوة بناءة تسعى لتحويلهم لفئة قادرة على التعايش والإنتاجية وزيادة دمجهم بالمجتمع، من خلال ورش عمل ومحاضرات في مجال التأهيل الطبي والمعرفي للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بالوسائل والأدوات العلمية الحديثة التي تنعكس على خدمات المجتمع.

وقال الدكتور رفيق رضوان استشاري العلاج الطبيعي ورئيس المؤتمر أنه في ضوء عنوان "التأهيل والتعافي" يتضح هدف المؤتمر بشكل كامل ورؤية فعلية ليست قائمة على الوعي المعرفي في حد ذاته ولكن للممارسة العملية والتطبيقية.

وتابع رفيق رضوان أن الهدف من المؤتمر هو نقل الخبرات و تطبيقها بالشكل العملي والعلمي المطلوب والصحيح، مما يرفع كفاءة الطاقم الطبي ويعود بالنفع على المواطن والمجتمع المصري في المقام الأول والأخير، وهذا في النهاية سيعود بالنفع على أخصائيو العلاج الطبيعي واللاعبين.

كما أكد الدكتور علاء عبد الرازق استشاري العلاج الطبيعي والتغذية ووكيل المؤتمر، أن المؤتمر سيشهد تواجد نخبة من الأطباء حول العالم، والذين يتمتعون بالخبرة الكافية من أجل إفادة المجتمع المصري وزيادة خبرات العاملين بالمجال الطبي في هذه المجالات.

وأتم أن رعاية وزارة الشباب والرياضة للمؤتمر يؤكد على حرص الدولة المصرية على تطوير ملف الطب الرياضي، ووضع مصر في مقدمة الدول في هذا المجال، وهو الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة بالمجالات الطبية والرياضية ورغبة الدولة دائما في تطوير كل التخصصات المتعلقة بملف الطب الرياضي.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الإجتماعي خلال هذا المؤتمر إلى تبادل ونقل الخبرات العالمية في مجالات التأهيل الرياضي والعلاج الطبيعي، للاستفادة منها محلياً عن طريق ورش العمل التي ستقام على هامش المؤتمر الثاني للتأهيل والتعافي، والذي سيشهد مشاركة العديد من الخبراء العالميين في العديد من المجالات الطبية.



