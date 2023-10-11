مصرع ممرض طعنا بالسكين بمستشفى ناريمان بالاسكندري

لقى ممرض بمستشفى ناريمان، مقتله طعنًا بسكين خلال مشاجرة مع سائقين بمنطقة الهانوفيل غربي الإسكندرية، فيما تبين من التحريات نشوب المشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين الطرقين.

كان قد تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد ياسر القطان مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ من مستشفى العجمي العام بوصول شخص مصاب بجروح وتوفي.

انتقل على الفور انتقل ضباط القسم إلى المستشفى، وتبين من الفحص وفاة المدعو " محمد .خ " 32 سنة، ممرض بمستشفى ناريمان، مقيم بمنطقة الهانوفيل، اثر إصابته بجروح قطعية بفروة الرأس وجروح بالذراعين وكسر بقاع الجمجمة

كشفت التحريات حدوث مشادة بين المتوفي وكل من «محمد.ر.م»، 33 سنة، سائق توكتوك، وشقيقه «أ.ر.م»، 39 سنة، سائق، بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على المجني عليه بسكين وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

تم عمل كمين للمتهم القى القبض عليه وضبط بحوزته الأداة المستخدمة «سكين»، واعترفا بارتكاب الواقعة.، تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .