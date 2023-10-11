موعد مواجهة المنتخب الوطني وزامبيا الودية والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية ، مواجهة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الزامبي ، والمقرر إقامتها في السابعة مساء غد الخميس بتوقيت القاهرة.





ومن المقرر إذاعة اللقاء الودي المرتقب عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

وشهد معسكر المنتخب بالإمارات، انضمام الدولي محمد صلاح إلى قائمة المنتخب ، قادمًا من فريقه الإنجليزي ليفربول.

وتأتي قائمة المنتخب الوطني خلال المعسكر الدولي كما يلي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - محمد حمدي - أحمد فتوح - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أحمد سامي .

خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود تريزيجيه - حسين الشحات - مصطفى محمد - مروان حمدي.



ويترأس عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات بعثة المنتخب بمعكر الإمارات الدولي، ويرافقه حازم إمام، عضو المجلس، المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم.

وانطلق معسكر منتخب مصر بداية من الإثنين الماضي 9 أكتوبر، ومن المقرر له أن ينتهي يوم 17 من الشهر ذاته ، على أن تتخلله وديتين أمام زامبيا والجزائر.



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