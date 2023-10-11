الحكومة النمساوية تبدأ إجلاء مواطنيها من إسرائيل

بدأت الحكومة الفيدرالية النمساوية اليوم تنظيم رحلات عدة لإجلاء للمواطنين من إسرائيل إلى قبرص بالتعاون مع القوات المسلحة النمساوية.

طلبت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء من جميع النمساويين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمة الاتصال بالسفارة النمساوية في تل أبيب.

لفت البيان الى استمرار استخدام الرحلات الجوية التجارية العادية طالما أنها متاحة وكذلك الاحتفاظ بحجوزات الرحلات الحالية، كما دعت إلى إبلاغ السفارة إذا غادر أحد إسرائيل بمفرده.

نوَّه البيان إلى أن فرق الأزمات متواجدة كنقطة اتصال أولى في مطاري تل أبيب وبافوس لتقديم الدعم بالمشورة.

نقل البيان عن ألكسندر شالينبرج وزير الخارجية قوله، إنه يتم التخطيط حاليًا لرحلات إجلاء عدة باستخدام طائرة هرقل سي-130 تابعة للقوات المسلحة النمساوية من تل أبيب في إسرائيل إلى بافوس في قبرص، إذْ توجد رحلات منتظمة مجدولة إلى فيينا، وقد تم مؤخرًا زيادة وتيرة هذه الرحلات المجدولة.

ومن جانبها قالت وزيرة الدفاع كلوديا تانر: “إن وزارة الدفاع خصصت حاليًا طائرة هرقل مكونة من طاقمين جاهزين لعملية الإخلاء المخطط لها”.

لفتت الوزيرة إلى أن الجيش النمساوي قام بتشكيل فريق أزمات متنقل من مطار بن غوريون في إسرائيل إلى مطار بافوس في قبرص وهو متاح لمساعدة المسافرين في الموقع.