طب الزقازيق تُتيح للطلاب الفلسطينين تأجيل امتحاناتهم

أتاح الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشرى مستشار رئيس جامعة الزقازيق للشئون الطلابية، للطلاب الفلسطينيين المقيدين بالفرقتين الخامسة والسادسة، تأجيل امتحاناته إلى الدور القادم دون عذر، نظرا للظروف التي تمر بها فلسطين الشقيقة من عدوان إسرائيلي.

وقال عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أبنائى طلاب فلسطين الحبيبة، من أراد منكم تأجيل الإمتحان من طلاب الفرقة الخامسة والسادسة، يتقدم بطلب تأجيل للدور القادم وبدون عذر.

وأوضح عميد الكلية في بيان له عبر صفحته الشخصية، أن التأجيل متاح بإثبات الهوية والعالم كله يعلم عذركم.