الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برنامج علاجي خاص لـ عواد بعد إصابته في الركبة

عواد
عواد

خاض محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش مران الفريق  الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري المصري.

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بيريرا يكشف رأيه في حالة طرد محمد عواد أمام البنك الأهلي

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ناصر منسي ومحمد عواد يؤديان تدريبات تأهيلية في مران الزمالك

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رئيس البنك الأهلي: طرد عواد مستحق


 

ويعاني محمد عواد من رشح خفيف في الركبة، مما دفع الجهاز الطبي لوضع برنامج علاجي للحارس.

وكان محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك قاد فقرة   تدريبات خاصة لمحمد عواد بالتسديد من وضع الثبات دون المشاركة في التقسيمة الفنية.

ويلتقي فريق الزمالك مع سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

رئيس البنك الأهلي: طرد عواد مستحق

قال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن الطرد الذي تعرض له محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك مستحق 100%.

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مهاجم الزمالك يؤدي تدريبات خاصة في "الجيم"

أضاف نصار في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج "طويلة وعالية" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت "طرد محمد عواد حارس الزمالك في مباراتنا مستحق 100%".

وواصل "قرار الطرد كان صحيح وواضح، وكان هناك فرصة أمام حكم الساحة أن يراجع قراره وتأكد من صحته".

وحول طرد محمد فتحي لاعب البنك الأهلي، قال أشرف نصار " لو الحكم لديه وجهة نظر بأن هناك خشونة واللاعب يستحق انذار كان من المفترض ان يمنح البطاقة للاعب بمجرد وقوع الخطأ".

وتابع "ولكن من غير المعقول ان ينتظر الحكم قيام لاعب الزمالك بالتوجه إليه والحديث معه عن البطاقة، بل ويقرر الحكم إيقاف المباراة بدلًا من انتظار خروج الكرة من الملعب، لا أجد تفسير لما حدث".
 

 

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