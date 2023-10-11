نشوب حريق في محيط سينما بوسط البلد

‏اندلع حريق هائل، اليوم الأربعاء، داخل في محيط سينما بوسط البلد، فيما هرعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ وجاري التعامل مع النيران.

غرفة عملية إطفاء القاهرة، تلقت بلاغاً بنشوب حريق في سينما ريفولي بوسط البلد، وعلى الفور تم توجيه قوات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم التعامل مع كرات اللهب في محاوله للسيطرة على الحريق.

إصابة 8 أشخاص في حريق محل أحذية بباب الشعرية



تعرض 8 أشخاص للإصابة فى حريق نشب داخل محل للأحذية في حارة بمنطقة باب الشعرية

وكانت البداية بتلقي غرفة نجدة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق فى محل أحذية، ما نتج عنه إصابة 8 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمكنت القوات من إنقاذ العاملين بالمحل ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية، وعددهم 8 أشخاص، ما بين حالات حروق واختناق.

إخماد حريق منزل في العياط



نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة العياط، دون وقوع خسائر بشرية.

غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة العياط ، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

إدارة الحماية المدنية، تؤكد أنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

كما تنوه الإدارة بعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتوضح الإدارة أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء في حرائق الزيوت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدالها بالصابون.