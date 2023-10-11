علوم الأرض تنظم حفل استقبال الطلبة الجدد  بجامعة بني سويف

نظمت كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، حفل استقبال الطلبة الجدد لعام 2023/2024، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم محمد عبد الجيد عميد الكلية ، والدكتورة صفية محمد علي وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع ، بحضور الدكتور عصام عبد الرحمن وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، والدكتور شعبان غانم صابر وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



وخلال الحفل تم تعريف الطلاب الجدد بأقسام الكلية المتمثلة في قسم الثروة المعدنية وقسم جيولوجيا المياه و البيئة وقسم الجيولوجيا الهندسية، وبرامجها المختلفة، بالإضافة إلى شرح كافي لفرص العمل ومجالات التدريب المتعددة، ونبذة مختصرة عن هذه الأقسام ومعاملها والتدريب فيها، حيث تسعى الكلية إلى إعداد كوادر علمية مؤهلة فى مجالات استكشاف وإدارة الموارد المائية والبترول والثروة المعدنية والآثار البيئية لتلبية متطلبات سوق العمل وتزويدهم بمهارات عملية مطابقة لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للارتقاء بالبحث العلمي والخدمات المجتمعية.

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