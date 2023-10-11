الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الونش يخوض المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي

الونش
الونش

شارك محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في فقرة تدريبات بالكرة على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

txt

المصري: لسنا طرفًا في أزمة عيد ومنصور ولا نمانع التفاوض مع الزمالك

txt

حسام المندوه يشيـد بـ دور شيكابالا مع الزمالك خارج الملعب.

txt

حسام المندوه يكشف قرار خاص منتظر لـ مجلس حسين لبيب في الزمالك



خاض الونش بعض التدريبات المنفردة الخاصة في  إطار البرنامج التأهيلي الخاص به، وخاض الونش مدافع الزمالك تدريبات بالكرة بشكل منفرد.

وبدأ الونش المرحلة  الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد خضوعه في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.  

وأدى اللاعب العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وفقا للبرنامج الموضوع له عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الاطمئنان على الونش ومتابعة البرنامج التأهيلي الخاص به .
 

الزمالك يستعد لسموحة:


ويلتقي فريق الزمالك مع سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك فاز على البنك الأهلي بهدفين لهدف في المباراة الماضية من مسابقة الدوري المصري.

 

حسام المندوه يشيـد بـ دور شيكابالا مع الزمالك خارج الملعب

 

قال حسام المندوه، المرشح على منصب أمين صندوق نادي الزمالك، إن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك له دورا كبيرا خارج الملعب وليس داخل الملعب فقط.

وأشار المندوه في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شيكابالا دوره ليس فقط داخل الملعب ولكن خارج الملعب يفعل الكثير"  
وعن رسالته للجمعية العمومية قال: "فكر بعقلك مش بقلبك يوم لما تيجي تختار" .


 

 


 

مواد متعلقة

حسام المندوه يشيـد بـ دور شيكابالا مع الزمالك خارج الملعب.

المصري: لسنا طرفًا في أزمة عيد ومنصور ولا نمانع التفاوض مع الزمالك

حسام المندوه يكشف قرار خاص منتظر لـ مجلس حسين لبيب في الزمالك

مهاجم الزمالك يخرج عن صمته بعد تجاهل النادي

محمد عبد الله: الزمالك مواليد 2005 يستحق الفوز على "زد".. ونسعى للتتويج بالدوري

الزمالك يفوز على الزهور في دوري المحترفين لكرة اليد

ضياء السيد: مدرب الزمالك سبب في هبوط مستوى فتوح

حسين لبيب : نسعى لحل مشكلات الزمالك واعادته لمكانته المعهودة
الجريدة الورقية