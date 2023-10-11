الونش يخوض المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي

شارك محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في فقرة تدريبات بالكرة على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.





خاض الونش بعض التدريبات المنفردة الخاصة في إطار البرنامج التأهيلي الخاص به، وخاض الونش مدافع الزمالك تدريبات بالكرة بشكل منفرد.



وبدأ الونش المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد خضوعه في وقت سابق لجراحة الرباط الصليبي.

وأدى اللاعب العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وفقا للبرنامج الموضوع له عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على الاطمئنان على الونش ومتابعة البرنامج التأهيلي الخاص به .



الزمالك يستعد لسموحة:



ويلتقي فريق الزمالك مع سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وكان الزمالك فاز على البنك الأهلي بهدفين لهدف في المباراة الماضية من مسابقة الدوري المصري.

حسام المندوه يشيـد بـ دور شيكابالا مع الزمالك خارج الملعب

قال حسام المندوه، المرشح على منصب أمين صندوق نادي الزمالك، إن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك له دورا كبيرا خارج الملعب وليس داخل الملعب فقط.

وأشار المندوه في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شيكابالا دوره ليس فقط داخل الملعب ولكن خارج الملعب يفعل الكثير"

وعن رسالته للجمعية العمومية قال: "فكر بعقلك مش بقلبك يوم لما تيجي تختار" .







