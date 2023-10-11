مشاجرة بالرصاص على أرض زراعية تودي بحياة شخصين في سوهاج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات البلاغ الوارد لمركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفيين.

تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مزارع "مصاب بطلق نارى وتوفـى متأثراً بإصابته"، ونجله)، طرف ثان: (مزارع "مصاب بطلق نارى وتوفـى متأثراً بإصابته" ، وعمه) وذلك على إثر خلافات بينهما حول قطعة أرض زراعية، حيث تبادل خلالها الطرفان إطلاق أعيرة نارية من سلاحين كانا بحوزتهما مما أدى لحدوث إصابة المتوفيين.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهما (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية).

في سياق آخر، ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بالتخلص من ابن خاله في إحدى قرى أبو النمرس، بسبب خلافات بينهما.

وتبين من التحقيقات أن المتهم اعتدى عليه خلال مشاجرة، مما أدى إلى مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



وفاة أحد الأشخاص في قرية بأبو النمرس

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بوفاة أحد الأشخاص في قرية بأبو النمرس، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص وإجراء التحريات تبين مقتل شخص على يد ابن عمته، خلال مشاجرة، نتيجة خلافات بينهما.



تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والاستماع لأقوال عددا من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

فيما أدلى خفير بمصنع بلاستيك في منطقة أبو النمرس، باعترافات تفصيلية عن الواقعة أمام جهات التحقيق.

واعترف الخفير أنه يعمل بنفس المصنع لحراسته، ونشبت بينه وبين الضحية خلافات في وقت سابق، ويوم الواقعة اعتدى على المجني عليه بالسب والشتم، وأطلق عليه عيارا ناريا أودى بحياته واستولى على السيارة التي كان يستقلها وفر هاربا.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة مقتل سائق بأبو النمرس وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سائق بمصنع للبلاستيك -كائن بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية.

بالانتقال والفحص تبين أنه لدى توجه المجنى عليه لاصطحاب السيارة الخاصة بمالك المصنع المتوقفة بمحل الواقعة قام (خفير بالمصنع "له معلومات جنائية") بالتعدى عليه بالسب والشتم وأطلق أعيرة نارية تجاهه من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم قام الخفير بسرقة السيارة.