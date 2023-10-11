ديسمبر المقبل .. انطلاق كأس العالم للأندية في جدة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، للمشاركة في فعاليات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيف المملكة العربية السعودية فعالياتها أواخر العام الجاري.





كان فيفا ، قد أعلن إقامة المنافسات في مدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري ، بمشاركة 7 أندية.\

بيبو يتفقد ملاعب البطولة ..

وعلى الصعيد ذاته ، حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، رفقة وفد «فيفا» على تفقد الملاعب المخصصة للتدريبات ‏ومباريات الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية أمس الثلاثاء.

وخلال الجولة التفقدية ، رافق خالد بيبو، في رحلته سمير عدلي، المدير الإداري للفريق. ‏

وقام مدير الكرة بالقلعة الحمراء خلال جولته بالسعودية بتفقد ملاعب التدريب وفندق الإقامة والاطمئنان على ‏كافة الترتيبات اللازمة التي تساعد الفريق وجهازه الفني على تقديم أفضل العروض ‏وتحقيق أحسن النتائج.‏



ويسجل الأهلي ظهوره المقبل في كأس العالم للأندية ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه بلقب دوري ‏الأبطال على حساب الوداد المغربي في النسخة الأخيرة من البطولة.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات النسخة المقبلة من مونديال الأندية تواجد 7 فرق:

مانشستر سيتي الإنجليزي ، أوكلاند سيتي النيوزيلندي وكلوب ليون المكسيكي، وأوراوا الياباني، والأهلي المصري ممثل القارة السمراء واتحاد جدة السعودي صاحب اللقب الأخير من الدوري بالمملكة، إضافة لبطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الذي يتحدد خلال شهر نوفمبر المقبل.



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