الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد طابور الصباح بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات

وكيل تعليم جنوب سيناء
وكيل تعليم جنوب سيناء


شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء صباح اليوم الأحد  طابور الصباح بمدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات التابعة لإدارة شرم الشيخ.

وشهد وكيل الوزارة طابور الصباح و كلمة الإذاعة المدرسية التي تناولت ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، كما شهد تحية العلم  مع الطلاب ثم تفقد الصف الأول الابتدائي وأجرى مناقشات مع الطلاب بالتعارف بهم والمهن المستقبلية لهم وأشاد وكيل الوزارة بإدارة المدرسة واطمأن على الموقف من الكتب المدرسية والالتزام بالزي المدرسي والنظافة العامة كما أكد وكيل الوزارة على حصص المشاهدة داخل المدرسة، واستخدام الأجهزة المتاحة لإدارة الحصص التفاعلية، مؤكدا على الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي لكافة أطراف العملية التعليمية.

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الجريدة الورقية