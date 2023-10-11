جامعة أسيوط تعلن تجديد اعتماد معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية من إيجاك

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حصول معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد جنوب مصر للأورام علي الاعتماد؛ من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)؛ طبقا للمواصفة الدولية ISO15189:2012؛ في مجالات التدفق الخلوي، وأمراض الدم، والوراثة الخلوية؛ من تاريخ تجديد الاعتماد ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣م، وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

وعبر الدكتور أحمد المنشاوي؛ عن سعادته بحصول معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد جنوب مصر للأورام على الاعتماد، متوجهًا بالشكر للدكتورة إيمان مسعد عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور حسني بدراوي رئيس قسم البات لوجيا الإكلينيكية، والدكتورة أسماء زهران رئيس جودة المعامل على جهودهم؛ للوصول للاعتماد.



وأشار رئيس جامعة أسيوط، أن معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد جنوب مصر للأورام؛ تعد من أوائل المعامل الحاصلة على الاعتماد الدولي في مجال التدفق الخلوي؛ لتصبح بذلك أول معامل في صعيد مصر؛ تحصل على الاعتماد الدولي في مجال الوراثة الخلوية، لافتًا أن تجديد الاعتماد؛ يؤكد بجدارة استمرار المعامل في استيفاء متطلبات معايير الجودة، والاعتماد.

وأوضح الدكتور المنشاوي؛ إنه تم تجديد الاعتماد لمجمع معامل قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بمعهد جنوب مصر للأورام الذي تضمن: معمل الكروموسومات، واعتماد معمل الفلوسيتومتري، والهيماتولوجي، والكيمياء، ودلالات الأورام، وبنك الدم.

جدير بالذكر، أن مشروع ال cytogenetics، هو مشروع تطوير معمل كروموسومات الخلية، وتأهيله للاعتماد الدولي الممول من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي؛ بتكلفة إجمالية؛ (مليونان وأربعمائة ألف جنيه مصري).