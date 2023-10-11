مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بجنوب سيناء

لقي شخص مصرعه، وإصابة آخر اليوم الأربعاء إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الجديد 30ك من كارتة الساحل اتجاه ابورديس امام القريه البدوية الجديدة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء

تلقى مدير أمن جنوب سيناء بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الجديد 30ك من كارتة الساحل اتجاه ابورديس امام القريه البدوية الجديدة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابورديس الدولى العام، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة بالواقعة.