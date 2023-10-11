الأربعاء 11 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بجنوب سيناء

صورة أرشيفية إسعاف
صورة أرشيفية إسعاف

لقي شخص مصرعه، وإصابة آخر اليوم الأربعاء إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الجديد 30ك من كارتة الساحل اتجاه ابورديس امام القريه البدوية الجديدة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء

تلقى  مدير أمن جنوب سيناء بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الجديد 30ك من كارتة الساحل اتجاه ابورديس امام القريه البدوية الجديدة بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابورديس الدولى العام، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة بالواقعة.

الجريدة الورقية