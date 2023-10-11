برنامج فريق سلة الأهلي قبل مواجهة نصف نهائي البطولة العربية

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي في مواجهة هامة مساء اليوم الأربعاء، نظيره سلا المغربي في نصف نهائي البطولة العربية للأندية التي تقام في قطر.





ومن المقرر أن يتناول لاعبو الأهلي وجبة الإفطار في التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، ووجبة الغداء في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ثم يعقد المدير الفني أوجستي بوش محاضرة فنية للاعبين، وبعد ذلك تتحرك حافلة الفريق في الرابعة والنصف عصرًا إلى صالة الغرافة التي تستضيف مباراة الفريق.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة أن تقام المواجهة في الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة على صالة الغرافة، ويسعى «رجال سلة الأهلي» لتحقيق الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية.

وكان فريق سلة الأهلي قد حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي بنتيجة 82-77 في المباراة التي أقيمت بصالة الغرافة.

بعثة الأهلي في البطولة ..

وتضم بعثة الفريق الأحمر في البطولة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، ويوسف المعدوي.



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