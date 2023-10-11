سلة الأهلي يلتقي بطل المغرب في نصف نهائي البطولة العربية .. اليوم

يواجه الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، نظيره سلا المغربي لحساب منافسات نصف نهائي البطولة العربية للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من 1-12 أكتوبر الجاري.



ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة على صالة الغرافة، ويسعى «رجال سلة الأهلي» لتحقيق الفوز من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية.

كان فريق رجال سلة الأهلي قد تمكن من تحقيق فوزًا مهمًّا على حساب فريق الاتحاد السكندري في الدور ربع النهائي بنتيجة 82-77 في المباراة التي أقيمت بصالة الغرافة.

وتضم بعثة الأهلي المشاركة في المنافسات كلا من ..

الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

ومن اللاعبين ..

سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، ويوسف المعدوي.



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