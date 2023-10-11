وصول 28 الف طن فحم طن فحم بترولى لميناء سفاجا

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة و720 شاحنة بضائع و38 سيارة ، وشملت حركة الواردات 34000 طن بضائع عامةومتنوعة و 396 شاحنةبضائع و12 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع عامةومتنوعة و 324 شاحنةبضائع و26 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجاالبحرى اليوم لاستقبال السفينة HTK Confidence وعلى متنها 28 الف طن فحم بترولي اخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة حيث قامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط و الاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين واعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الاعمال .

كما استقبل الميناء السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس و تغادرالميناء العبارة امل واستقبل الميناء بالأمس العبارة امل و غادرت الميناء السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1700 طن بضائع عامةومتنوعة و187شاحنة بضائع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1450 راكبا بموانيها .

