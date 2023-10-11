إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق الزقازيق أبوحماد أمام كوبرى صفط، بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص، بطريق الزقازيق أبو حماد أمام كوبرى صفط بدائرة مركز أبو حماد، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل 8 مصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزى، وحالتين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.