نزوح أكثر من ربع مليون شخص داخل قطاع غزة

تسببت الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بنزوح أكثر من 260,000 شخص داخل قطاع غزة منذ السبت، فيما يتواصل القصف الإسرائيلي الكثيف جوا وبرا وبحرا على القطاع، حسبما أعلنت الأمم المتحدة.

وأوقعت الاشتباكات العنيفة وعمليات القصف آلاف القتلى في الجانبين منذ أن شنت الفصائل الفلسطينية عملية مباغتة، السبت، ردت عليها إسرائيل بحملة قصف.

وبحسب موقع الحرة، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تحديث لبياناته، الثلاثاء، "يُعتقد أن أكثر من 263,934 شخصا في غزة فروا من منازلهم"، مضيفا أن "هذا العدد مرشح للارتفاع".

وكان قد نزح قرابة 3000 شخص "خلال عمليات تصعيد سابقة" قبل السبت

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 والمصابين لأكثر من 2700".

وأغلب القتلى الإسرائيليين من المدنيين، إذ لقوا حتفهم بالرصاص في المنازل أو الشوارع أو في حفل أقيم في الهواء الطلق.

وتم اختطاف عشرات الإسرائيليين وآخرون من الخارج واقتادهم المسلحون إلى غزة كمختطفين، وظهر بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء عرضهم في الشوارع.

وحذرت أوتشا من أن "تلبية الاحتياجات الرئيسية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين لم ينزحوا".

ارتفع، اليوم الأربعاء، عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 974 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 5 آلاف جريح.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب، أن 950 شهيدا ارتقَوا في قطاع غزة، وأصيب 5000 آخرون في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، لليوم الخامس على التوالي.

وفي الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 24 شهيدا، بعد ارتقاء الشهيدين عبد الرحمن فرج، وعلي "عبيسان" العباسي، برصاص الاحتلال في حي عين اللوزة في بلدة سلوان بمدينة القدس، وأصيب نحو 150 آخرين.

وزيرة الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة بلا كهرباء لنفاد الوقود

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من أن مخزون الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة سينفد الخميس.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قالت الوزيرة، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي وصفتها بالكارثية في المستشفيات، خاصة "بعد توقف الكهرباء خلال ساعات من الآن".

من جانبه، قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم للإذاعة الفلسطينية إن غزة "ستغرق في الظلام خلال ساعات".

وأوضح ملحم أنه لم يتبق في شركة كهرباء غزة سوى 300 ألف لتر من الوقود، وهي كمية تكفي ما بين عشر ساعات و12 ساعة فقط.