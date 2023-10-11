مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضات التجديد مع آرون وان بيساكا

يسعى مسؤولو التعاقدات بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فى ابرام التعاقد مع مدافع جديد من أجل تعزيز صفوف الشياطين الحُمر، في الميركاتو الصيفي.

مفاوضات مانشستر يونايتد

وتداولت أنباء صحفية أبرزتها الصحف الإنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في الإبقاء على آرون وان بيساكا، مدافع الشياطين، وتجديد عقده هذا الموسم.

وأكدت أن اليونايتد لا يستطع الاستغناء عن خدمات صاحب الـ 25 عاماً، ويأمل فى سرعة اللتوصل الى اتفاق بشأن عقد جديد خلال الأيام المقبلة.

أزمة تين هاج وسانشو

وعلى الجانب الأخر، أصبحت علاقة الثنائي إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولاعب الفريق جادون سانشو، متوترة للغاية بعد الأزمة التي حدثت بينهما خلال الاَونة الأخيرة.

أوضحت أن الأزمة تعود لعدم تنفيذ سانشو للتعليمات التي منجها إياه تين هاج، مما جعل الأخير يغضب بشدة ويُصر على عدم انضمام اللاعب للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

أشارت التقارير إلى أن تين هاج يرى أن سلوك اللاعبين بدأ في التحسن كثيرًا بعد طرد سانشو من التدريبات خلال الفترة الماضية، كما أنه يرفض عودته مجددًا للتدريبات.

وهاجم سانشو مديره الفني إيريك تين هاج، إذْ أُعتبر ما حدث معه "كبش فداء" لإحكام السيطرة على اللاعبين خلال الفترة المقبلة، عقب النتائج السلبية التي يمر بها الفريق خلال الفترة الماضية.

الجدير بالذكر أن، إيريك تين هاج أصبح في موقف صعب بعد النتائج المحبطة لجماهير اليونايتد خلال الموسم الحالي في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.