تعرف علي أسعار الطيور في أسواق البحيرة اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الطيور إستقرارها في أسواق قري ومدن محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء الموافق

11أكتوبر2023،حيث تراوحت أسعار الأرانب مابين 60 و68جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين

71إلي 77جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين95إلي 97جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 114إلي 120جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيه ،وبلغت أسعارصدور الدواجن بالعظم 124جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 62جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .