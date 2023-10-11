فحص 90 الف مواطن بالبحرالاحمر

حصاد 100 يوم صحة

اعلن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر حصيلة خدمات الحملة القومية 100 يوم صحة بعد ختام فعالياتها متضمنة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية و الوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة

واشار ان إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال 100 يوم صحة بالمحافظة 90588 منتفع تشمل الخدمات الوقائية التطعيمات و خدمات صحة البيئة و الأغذية والمبادرات الصحة العامة و القوافل العلاجية و خدمات تنظيم الأسرة و الثقافة الصحية و الإعلام و التربية السكانية.

واوضح انه تم تحقيق نسبة 449% من مستهدف مبادرة الإعتلال الكلوي و نسبة 221% من مستهدف مبادرة صحة المرأة و نسبة 122% من مستهدف مبادرة علاج امراض سوء التغذية بين أطفال المدارس و نسبة 121% من مستهدف مبادرة صحة الأم والجنين وتحقيق نسبة 118% من مستهدف مبادرة علاج ضعف السمع بين الأطفال وحديثي الولادة

واشار الى ان إجمالي عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 36405

وعدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 75671

واضاف ان إجمالي عدد المترددين على القوافل العلاجية 14055 وقد إستفادوا بعدد 13856 تحليل متنوع

و عدد المنشآت الغذائية التي تم المرور عليها 1145 منشأة

وإجمالي عدد الندوات التي تم إلقاءها 2637

وقد إستفاد عدد 68834 منتفع من خدمات التوعيةالميدانية

وتابع العربي بأن عدد قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي تم إصدارها 2561 قرار بتكلفة 10267548 جنيه

وقال ان عدد العمليات التي تم إجراؤها ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار هو 304 عملية لمرضي جراحة المخ والأعصاب والمفاصل وجراحة الأورام وعمليات الرمد

ودعا اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر جميع مواطنى المحافظة إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

وياتى ذلك بناء علي تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة تقديم الخدمات الطبية الراقية لكافة مواطني المحافظة والمتابعة المستمرة للحملات الرئاسية وتيسير وصول الخدمات الطبية لطالبيها