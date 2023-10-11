تعليم الفيوم يحصد الميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز

فازت تلميذة من مدرسة الرسالة الخاصة بالفيوم بالمركز الأول في بطولة كأس مصر التى نظمها الاتحاد المصرى للجمباز "بطولة الايروبيك – مرحلة 10 سنوات أنسات".

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، التهنئة للتلميذه لارا تامر محمد جمال الدين، الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الرسالة الخاصة بغرب الفيوم، وذلك لفوزها بالميدالية الذهبية - المستوى الأول - حر، في بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2024/2023.

جولة فى المدارس

ومن جهه أخرى كانت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم قد قامت بمتابعة عدد من مدارس الفيوم، ومنها مدرسة الحريشي للتعليم الأساسي - إدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

تفقدت وكيل الوزارة المدرسة والفصول الدراسية، وتابعت انتظام وانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، كما تفقدت حجرات النشاط والمعامل والمكتبة ,وأشارت إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمدير المدرسة للفصول وللطلبة ، والتأكيد علي الأنشطة والاشتراك في الأنشطة لتنمية المواهب ورعايتها.

وأطمأنت وكيل الوزارة على نظافة المدارس وتنفيذ كافة القرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية، والتأكيد على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب، وتطبيق حصص المشاهدة ومتابعة القنوات التعليمية والعمل على تذليل كافة المعوقات التي تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية اولا بأول، موجه بالاهتمام بالنظافة داخل المدارس حفاظاً على سلامة جميع الطلاب.

ومن جهة أخرى نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التربية الرياضية) بطولة السباحة للتربية والتعليم بالفيوم (للمرحلة الإعدادية والثانوية بنات).وذلك تحت رعاية الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم

تم تنظيم البطولة بحمام السباحة بنادى محافظة الفيوم، وشارك في بطولة السباحة 24 مدرسة على مستوى المحافظة ، و 84 وطالبة.

حضر فعاليات البطولة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و ريحاب عريق وكيل المديرية ، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية ، والدكتور محمد البشيهي موجة عام التربية الرياضية بالمديرية ، ومسئول النشاط محمود مصطفى، وعدد من القيادات التعليمية والرياضية بالفيوم.

وقام بتحكيم البطولة الكابتن محمد السحلى وكابتن هشام شعرواى، وفي ذلك قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة الشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على البطولة.

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