جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخائر

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصول أول طائرة أمريكية تحمل ذخائر إلى إسرائيل، حسبما جاء في نبأ عاجل بسكاي نيوز.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالًا هاتفيًا جديدًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحث خلاله مواصلة الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقال المكتب الصحفي للبيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إن «الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس قد أنهيا مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء نتنياهو، بحثوا فيها دعم إسرائيل».

