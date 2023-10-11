"أكتوبر في عيون أطفالنا".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقعه، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر أكتوبر.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز

وشهدت الفعاليات التي ينظمها الفرع برئاسة سماح كامل، محاضرة لمكتبة اللاهون بعنوان ''أكتوبر في عيون أطفالنا'' بمدرسة الفصل الواحد، تحدثت بها سماح محمد سيد معلمة بالمدرسة، عن حرب أكتوبر المجيدة، وأبطالها الذين ستظل ذكراهم خالدة.

وفي مكتبة الطفل والشباب بطامية أقيمت محاضرة بعنوان "انتصارات أكتوبر والنتائج المترتبة عليها"، ناقشت خلالها سماح عاطف أمينة المكتبة، النتائج المترتبة على حرب أكتوبر، والفخر بما حققه الجندي المصري من بطولات، وعقد بيت ثقافة طامية احتفالية تضمنت محاضرة بعنوان ''روح أكتوبر بين الماضى والحاضر'' تحدث خلالها نجدى محمد خير الله مسئول النشاط، عن الروح التى كانت سائدة قبل حرب أكتوبر، حيث كانت المعنويات منخفضة نتيجة الإحباط الذى سببته نكسة يونيو 67، ووفاة الرئيس جمال عبد الناصر، مؤكدا أن التخطيط السليم والإصرار على استعادة الأرض مكن المصريون من تحقيق النصر المجيد، ونفذت ورشة فنية للرسم نفذها الفنان كارم ماهر مسئول الفنون التشكيلية بالموقع مع الأطفال.

ورشة حكي بعنوان "ساعة الصفر" بقصر ثقافة الفيوم

وتحت عنوان ''ساعة الصفر'' إحدى قصص بطولات حرب أكتوبر، أعدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم، ورشة حكي، نفذتها مها عويس أمينة المكتبة، ناقشت القصة بعضا مما كتبه اللواء أركان حرب صلاح فهمي، حول أسباب اختيار موعد حرب أكتوبر، والمخاطر التي تحملها الجندي المصري، كذلك ما تميزت به الحرب من دقة وسرية، وعنصر المفاجأة للعدو.''

وعقد قسم المواهب بالفرع بالتعاون مع قسم الفنون التشكيلية بمكتبة الطفل والشباب بطامية، لقاء نادي الموهوبين، تحدث خلاله محمود سالم مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، عن أهمية تنمية الموهبة لدى كل موهوب، وإكتشاف الحس الفني داخل كل منهم، تناول أيضا أساسيات تنمية الموهبة، وخاصة في تحسين الخط العربي وفنون الرسم.

كما أقيم عدد من الورش الفنية المتنوعة، حيث نفذ قسم الجمعيات الثقافية بالتعاون مع مكتبة حي جنوب، ورشة فنية لعمل إكسسوارات بسيطة من الخيوط، نفذتها أمانى عبد التواب رئيس القسم، مع طالبات مدرسة فاطمة الزهراء الإبتدائية.

نفذت أيضا مكتبة النزلة، ورشة رسم حر بعنوان '' إرسم ولون '' نفذتها مروة سيف بمدرسة الفصل الواحد بالنزلة، إلي جانب ورشة أشغال يدوية لتعليم الكروشيه، والغرزة الرباعية فى الخرز، نفذها مشرفي نادى المرأة بقصر ثقافة الفيوم.