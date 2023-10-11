حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية (فيديو)

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الشمس جسم ملتهب يبعد عن الأرض بمسافة 8 دقائق ضوئية ويمكن توقع نشاطها قبل حدوثه بمدة 3 أيام.

لا صحة لما تردد عن وجود عاصفة شمسية تقطع الإنترنت عن العالم

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر التلفزيون المصري مساء الثلاثاء: “لا يوجد توقع لأي شيء غير طبيعي قادم من الشمس خلال الثلاثة أيام المقبلة وبالتالي لا صحة لما تردد عن وجود عاصفة شمسية تقطع الإنترنت عن العالم”.

وتابع القاضي: "الدورات الشمسية متوسطها 11 عاما ونحن حاليا في السنة الثالثة من النشاط الشمسي الخامس والعشرين منذ بدء تسجيل تلك الدورات التي قد تشهد عواصف شمسية وانفجارات وبقع شمسية كثيرة، والدورة الشمسية الحالية متوسطة النشاط، وفي حالة تزايد النشاط تؤثر على الطبقة الخارجية للأرض وتتأثر بعض المناطق والشبكات اللاسلكية ومحطات الطاقة فائقة القدرة".

ومن جانبه قال المهندس محمد إبراهيم منير، مطور برمجيات وخبير أمن المعلومات، إن هناك عاصفة شمسية بالفعل، ولكنها لا تؤثر على قوة واتصالات الإنترنت في العالم كله.

وكشف "منير" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “DMC”، حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بسبب هذه العاصفة الشمسية، موضحًا أن وكالة ناسا كذبت كل هذه الشائعات التي تداولها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي فى العالم أجمع.



أقوى عاصفة شمسية

وأشار إلى أن أقوى عاصفة شمسية تعرض لها العالم كانت 1957، والتي أثرت على خطوط التليغراف في العالم، ولكن لا تؤثر العاصفة الشمسية على انقطاع الإنترنت خلال شهر أكتوبر.

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن 95٪ من الإنترنت في العالم عن طريق كابلات بحرية و5٪ فقط عن طريق الهوائيات.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية، فى بيان رسمي سابق، أن كل ما يتم تداوله عن انقطاع الإنترنت حول العالم مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، مطالبة بعدم تصديق تلك الشائعات والاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات، مؤكدة عدم وجود أدلة تشير إلى أن الإنترنت سيتعطل.