المحامين العرب: اجتماع المكتب الدائم للاتحاد بالأردن سيناقش تطورات أوضاع القضية الفلسطينية

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المكاوي بن عيسى، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، معربًا عن تأييد الاتحاد المطلق للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني ومن بينها حقه في مقاومة الاحتلال.

وأشار المكاوي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، إلى أن الاتحاد سيناقش كافة التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد، خلال اجتماع المكتب الدائم المقرر عقده في العاصمة الأردنية عمان على مدى أيام 2 و3 و4 نوفمبر المقبل.

وأضاف بن عيسى، أن الأمانة العامة للاتحاد عقدت أمس اجتماعًا طارئًا على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أكد المجتمعون على حق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل كرامته واسترداد حقوقه المشروعة، وكذا التأكيد أيضًا على موقف الاتحاد الثابت الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال إن اتحاد المحامين العرب، هو "النواة القانونية" للدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيرًا إلى أن المجتمعين انتهوا إلى عدد من القرارات والتوصيات وفي مقدمها التأييد الكامل والمطلق لنضال الشعب الفلسطيني اتفاقًا مع ثوابت الاتحاد.



وأعرب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، عن بالغ القلق للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، إيذاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه ينطوي على جرائم ضد الإنسانية، وداعيًا جميع الدول العربية إلى تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني.

وحث الأمين العام، المجتمع الدولي بكافة منظماته على الاضطلاع بمسئولياته نحو وقف العدوان المستمر على قطاع غزة، ومطالبًا المؤسسات والمنظمات الحقوقية بأداء دورها القانوني في إعداد ملف دعوى جنائية بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.



وطالب بن عيسى، الصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين والجرحى، معربًا عن إدانته لاستهداف وقصف مبنى مقر نقابة المحامين بغزة، ومعتبرًا أنه يمثل عدوانًا على القانون وعلى كل محامي عربي ودولي.