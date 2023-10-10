إنزاجي مدربا  لـ ساليرنيتانا الإيطالي

أعلن نادي ساليرنيتانا الإيطالي، اليوم الثلاثاء، تعيين فيليبو إنزاجي في منصب المدير الفني.

وأكد ساليرنيتانا إقالة مدربه باولو سوسا والاستعانة بإنزاجي، الشقيق الأكبر لسيموني إنزاجي مدرب إنتر.

وخسر ساليرنيتانا أمام مضيفه مونزا بثلاثية نظيفة، ليتلقى هزيمته الثالثة على التوالي دون أن يسجل أي هدف.

وحصد ساليرنيتانا ثلاث نقاط فقط من ثلاثة تعادلات خلال ثمان مباريات محتلا المركز قبل الأخير.

وستكون أول مباراة لإنزاجي، المتوج مع منتخب إيطاليا بلقب كأس العالم، أمام كالياري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ولم يشغل إنزاجي البالغ من العمر 50 عامًا، أي منصب منذ رحيله عن تدريب ريجينا قبل بداية الموسم الحالي، وذلك عقب إقصاء الفريق من دوري الدرجة الثانية بسبب مشاكل مالية، علما بأنه قاد الفريق لبلوغ الدور الفاصل في الموسم الماضي.