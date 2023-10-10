ستيلانتس مالكة جيب وستروين وفيات تخطط لإنشاء مصنع سيارات جديد في إفريقيا

باتت قارة إفريقيا مقصداً للعديد من شركات تصنيع السيارات الكبرى، خاصةً في ظل ما تتمتع به القارة السمراء من إمكانات غير مستغلة، وتعد دولة جنوب إفريقيا واحدة من أكثر الدول جذبا للكيانات العالمية، وهو ما دفع مجموعة "ستيلانتيس" التي تمتلك نحو 16 شركة سيارات من بينها جيب ومازيراتي وفيات وفيات بروفيشنال وأبارث وألفا روميو ومازيراتي وستروين وDS أوتو، للإعلان عن اعتزامها إنشاء مصنع جديد في منطقة بجنوب إفريقيا بالتعاون مع مؤسسة التنمية الصناعية (IDC) ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة (dtic)، بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات راند.

الاتفاق على الاستثمار

وفي هذا الإطار وبحسب بيان صادر عن المجموعة، التقى سمير شرفان، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس في الشرق الأوسط وأفريقيا، والوزير إبراهيم باتيل، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا، وكبار المسؤولين من (IDC) في مباني البرلمان في كيب تاون، للاتفاق على الاستثمار في صناعة السيارات في جنوب إفريقيا.



وبحسب البيان الصادر قال إبراهيم باتيل، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا: "إنه ليوم رائع لجميع مواطني جنوب إفريقيا حين تقرر شركة عالمية بحجم ستيلانتيس توسيع بصمتها التصنيعية في جنوب إفريقيا، لتجميع السيارات بالكامل، حيث تمتلك جنوب إفريقيا حاليًا القدرة على إنتاج ما يقرب من 700 ألف مركبة سنويًا. وهذا يضيف قدرة إضافية كبيرة، وذلك في الوقت الذي نستعد فيه لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتظل البلاد وجهة استثمارية رائعة، وهذا الالتزام من ستيلانتيس بالاستثمار في صناعة السيارات المحلية يسلط الضوء على نجاح سياسة قطاع التصنيع لدينا وقدرته وإمكاناته. كما أننا نتطلع إلى الترحيب بشركة ستيلانتيس في جنوب إفريقيا ومشاركة خططها التفصيلية للتوظيف والاستثمار".



وعلق سمير شرفان، الرئيس التنفيذي للعمليات في Stellantis الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلاً: "نحن سعداء بالسرعة التي نتقدم بها في هذا المشروع، وذلك بفضل التزام الوزير باتل والتعاون الكبير مع فرق IDC وCDC وdtic. يعكس هذا المشروع تركيزنا وثقتنا في جنوب أفريقيا باعتبارها واحدة من أهم الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط، وهو أيضًا تنفيذ لاستراتيجية Dare Forward 2030 الخاصة بنا، للوصول إلى أكثر من 22% من حصة السوق في المنطقة بحلول عام 2030 مع توطين إقليمي بنسبة 70% لمبيعاتنا مما يؤدي إلى إنتاج أكثر من مليون وحدة. نحن نؤمن بجنوب أفريقيا ونعتزم التطوير صناعيًا وتجاريًا لتحقيق قيمة لعملائنا".



وأفاد البيان بأنه سيتم بناء مصنع "ستيلانتيس" في المنطقة الاقتصادية الخاصة في جنوب إفريقيا (SEZ) في كوجا الواقعة بالقرب من جكيبيرها في مقاطعة كيب الشرقية في جنوب إفريقيا، ومن المقرر أن يكتمل مشروع المصنع الجديد بحلول نهاية عام 2025.



وسيكون الإنتاج الأول للمصنع المخطط له في أوائل عام 2026 هو شاحنة بيك آب تبلغ سعتها 1 طن، ومن المتوقع إنتاج 50 ألف مركبة سنويا بما في ذلك التصدير، وذلك تماشياً مع الخطة الرئيسية للصناعة المعروفة باسم برنامج تطوير إنتاج السيارات (APDP)، كما سيتم إعداد المصنع من حيث المساحة والتجهيزات للوصول إلى 90 ألف مركبة سنويًا.

ألف وظيفة



ومن المتوقع التوظيف المباشر لحوالي ألف وظيفة، كما ستقوم ستيلانتيس بالاستثمار بشكل كبير في أكثر من 500 ألف ساعة تدريب لرفع مهارات ودعم الفرق المحلية إلى مستوى المعايير العالمية، إذ تستهدف توطين ما يزيد عن 30% من الصناعة.



في ذات السياق، قال خويزي تيا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنمية في كوجا "إن المؤسسة مسرورة لاختيار ستيلانتيس للموقع المقترح في كوجا لعملياتها التصنيعية في جنوب إفريقيا، وبذلك تكون كوجا مركزا رئيسيا لصناعة السيارات في البلاد، ومن المؤكد أن الاستثمار في المصنع والتوظيف والتدريب ونقل المهارات سيستفيد منه الإقليم بشكل كبير، لافتا إلى أن المصنع يعد دفعة اقتصادية ضرورية ومرحب بها لمقاطعة كيب الشرقية مع تأثير اقتصادي متوقع على مستوى المقاطعة يبلغ 664 مليون راند. من المتوقع أن يرتفع دخل الأسرة إلى 558.4 مليون راند داخل بلدية نيلسون مانديلا باي، و577.4 مليون راند على مستوى المقاطعة بأكملها. الأهم من ذلك، من المتوقع خلق 1800 وظيفة في المترو وحوالي 2097 وظيفة في مقاطعة كيب الشرقية".



وأضاف TP Nchocho، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنمية الصناعية: " إن ستيلانتيس حققت نجاحات في العمل مع مصانع تصنيع مماثلة حول العالم، كما أن مشروعنا المشترك المخطط له مع ستيلانتيس لبناء مصنع آخر جديد في جنوب إفريقيا يسير على قدم وساق. إن هذا الاستثمار يتماشى مع نية مؤسسة التنمية الصناعية لدفع الاستثمار الذي يدعم تطوير سلاسل القيمة الإقليمية للسيارات، سنواصل العمل بشكل وثيق مع ستيلانتيس ومؤسسة التنمية الصناعية، لتطوير المشاريع المشتركة والتى سيتم تقييمها من قبل لجان الائتمان المختصة".