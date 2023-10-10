GoDaddy: ملتزمون بتمكين رائدات الأعمال

أعلنت GoDaddy، الشركة المتخصصة في تمكين رواد الأعمال، عن مشاركة سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية في GoDaddy، بقمة تكني الأسكندرية 2023، حيثما شاركت سيلينا في جلسة نقاشية بعنوان "ازدهار الأعمال رغم العقبات: رائدات الأعمال تغيِّر من قواعد اللعبة."

خلال مشاركتها، طرحت سيلينا بيبر رؤيتها للتحديات التي تواجهها رائدات الأعمال ونُهُجهن المختلفة للتغلب على العقبات وتحقيق نجاحهن المنشود، كما تبادل المشاركون في الجلسة النقاشية الخبرات وشاركوا معرفتهم وأفضل الممارسات والاستراتيجيات في هذا الشأن، على نحو يساهم في إلهام رائدات الأعمال اللاتي يعملن جاهدات على التغلب على العقبات في عالم ريادة الأعمال.

وقد أكدت سيلينا على التزام GoDaddy بالمساواة بين الجنسين، مشددةً على أن الشركة توفر أفضل الحلول والممارسات المصممة خصيصًا لكل رواد الأعمال، بما في ذلك GoDaddy Studio وأداة إنشاء المواقع التي تعد أحد الموارد التي تضفي قيمة لررواد الأعمال الذي يستكشفون المجال لأول مرة عبر الشروع في أعمال جانبية أو العائدين إليه بعد فترة. إذ تمكن هذه المبادرات رواد الأعمال من استكشاف المشهد الرقمي والاستفادة منه بسهولة وبأسعار معقولة. وبذلك تنتشر لتصبح في متناول مجموعة واسعة من الطامحين بصرف النظر عن جنسهم أو خبرتهم السابقة، مما يساهم في تذليل العقبات المرتبطة تقليديًا بدخول مجال الأعمال عبر الإنترنت.

وسلطت بيبر الضوء على كيفية استفادة رائدات الأعمال من موارد GoDaddy، بما في ذلك المبادرات التي تتعاون فيها الشركة مع منظمات مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وCrunchmoms، حيث توفر هذه الشراكات فرصًا قيِّمة لرائدات الأعمال للتفاعل مع المجتمع، والحصول على رؤى من الاستطلاعات السنوية، والحصول على خبرات من قصص نجاح عمل الشركة، كما توفر هذه المبادرات لرائدات الأعمال أساسًا داعمًا لبدء رحلتهن في ريادة الأعمال، مع التوجيه والإرشاد فيما يتعلق ببناء العلامة التجارية الشخصية، وإقامة الشراكات، ومشاركة قصص النجاح؛ مما يساهم في مسيرتهن نحو تحقيق النجاح المنشود.

وتطرقت سيلينا أيضًا إلى أحدث التوجهات التقنية في المجال، بما في ذلك دمج الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركات بما له من إمكانات تحقق تكافؤ الفرص أمام النساء اللاتي يجاهدن لتحقيق التوازن بين مسؤولياتهن المتعددة. ومنها امتداد النطاق AI.، الذي يتيح تتيح العديد من فرص النمو والتوسع أمام الأفراد والمطورين والشركات الناشئة ومؤسسات الأبحاث، لما يوفره من مزايا عديدة للشركات الصغيرة في مختلف القطاعات. فمن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في الأعمال، يتعزز الابتكار وتتعمق الخبرات التكنولوجية للعملاء وأصحاب المصلحة على حد سواء.

إلى جانب الجلسة النقاشية، عقدت سيلينا بيبر أيضًا ورشة عمل تفاعلية بعنوان "التفكير الابتكاري: إعادة تعريف معايير الأعمال في عالم الإنترنت"، حيثما شاركت رحلة تحول GoDaddy من مجرد شركة لتزويد عملائها بخدمات استضافة الويب إلى شركة متكاملة لتقديم الحلول التكنولوجية الشاملة، بما في ذلك الأدوات الأساسية اللازمة لنمو الشركات الصغيرة ورواد الأعمال بهدف تحقيق النجاح في المشهد الرقمي.

وأكدت سيلينا على عميق تقديرها لمشاركتها في قمة تكني الأسكندرية 2023، موضحةً إمكانات الرقمنة في المساعدة على تحفيز رائدات الأعمال، قائلة: "تتماشى مشاركتنا اليوم مع التزام GoDaddy بتمكين رواد الأعمال وتعزيز الابتكار والتنوع والتمكين لمختلف الفئات في قطاع ريادة الأعمال على اختلاف مجالاته، وذلط عبر تزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق الازدهار في العصر الرقمي."