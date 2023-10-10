أنباء عن إطلاق قذائف من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل..مالقصة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك أنباء أولية عن إطلاق قذائف صاروخية من سوريا تجاه الجولان المحتل.

أطلقت الفصائل الفلسطينية، مئات الصواريخ على المدن المحتلة من قبل إسرائيل، ردا على الغارات التي يشنها جيش الاحتلال على غزة والضفة الغربية.

وقصفت الفصائل، أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة، ودوت صافرات الإنذار في العديد من المناطق الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أسماء 32 من جنوده الذين قتلوا جراء عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس"، يوم السبت الماضي، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.