24 مدرسة تشارك في بطولة السباحة للبنات بالفيوم

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التربية الرياضية) بطولة السباحة للتربية والتعليم بالفيوم (للمرحلة الإعدادية والثانوية بنات).وذلك تحت رعاية الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم .

تم تنظيم البطولة بحمام السباحة بنادى محافظة الفيوم، وشارك في بطولة السباحة 24 مدرسة على مستوى المحافظة ، و 84 وطالبة.

حضر فعاليات البطولة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، و ريحاب عريق وكيل المديرية ، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية ، والدكتور محمد البشيهي موجة عام التربية الرياضية بالمديرية ، ومسئول النشاط محمود مصطفى، وعدد من القيادات التعليمية والرياضية بالفيوم.

وقام بتحكيم البطولة الكابتن محمد السحلى وكابتن هشام شعرواى، وفي ذلك قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة الشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على البطولة..

وقدمت شكر خاص للدكتور حمدى نور عميد كلية التربية الرياضية بالفيوم على تقديم الدعم في بطولة السباحة بمديرية التربية والتعليم.

مسابقة القندس المصرى…

وقد شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، في مسابقة الأولمبياد للمعلوماتية القندس المصري 2023

حيث تم إجراء الاختبارات إلكترونيا عبر الإنترنت ، بمعامل التطوير التكنولوجي بمدرسة قلمشاة الثانوية ، وتم إعلان نتيجة المسابقة وفاز الطالب حسام أشرف معوض عبدالرسول مدرسة قلمشاه الاعدادية بإدارة اطسا التعليمية ، وحقق الميدالية البرونزية على مستوى الجمهورية.

وقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطالب حسام أشرف ، ولإدارة مدرسة قلمشاة بإطسا ، وفريق العمل المشرف على المسابقة بمركز التطوير التكنولوجي ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، وتحقيق مركز مشرف لمحافظة الفيوم على مستوى الجمهورية.

6

7

8

9

56

87

88

123

233

456