الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

فاكهة لذيذة تحمى كبار السن من فقدان البصر عند تناولها يوميًا

فوائد العنب لكبار
فوائد العنب لكبار السن

أوصى الأطباء كبار السن بضرورة تناول العنب يوميًا، نظرًا لأنه يُحسن الرؤية، ويحسن الكثافة البصرية للصباغ البقعي لديهم بشكل ملحوظ.

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فوائد العنب لكبار السن

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، جاءت توصية الأطباء بعد نتائج تجربة علمية حديثة شملت 34 متطوعا طلب منهم تناول 1.5 كوب من العنب يوميًا لمدة 16 أسبوعا، وكان أفراد المجموعة الضابطة يتناولون دواء وهميا.

فوائد العنب لكبار السن

واكتشف الباحثون بعد انتهاء التجربة أن الكثافة البصرية للصباغ البقعي (MPOD) لدى المشاركين الذين تناولوا العنب قد تحسنت بشكل ملحوظ، وبالإضافة إلى ارتفاع مستوى مضادات الأكسدة والفينولات في البلازما، تلك النتائج التي تتوافق مع نتائج الدراسات السابقة التي أظهرت أن تناول العنب يحمي بنية شبكية العين ووظيفتها.

وحسبما أفاد الأطباء، يحتوي العنب على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية والبوليفينول، التي تقلل من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الشيخوخة.

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