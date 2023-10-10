فاكهة لذيذة تحمى كبار السن من فقدان البصر عند تناولها يوميًا

أوصى الأطباء كبار السن بضرورة تناول العنب يوميًا، نظرًا لأنه يُحسن الرؤية، ويحسن الكثافة البصرية للصباغ البقعي لديهم بشكل ملحوظ.

فوائد العنب لكبار السن

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، جاءت توصية الأطباء بعد نتائج تجربة علمية حديثة شملت 34 متطوعا طلب منهم تناول 1.5 كوب من العنب يوميًا لمدة 16 أسبوعا، وكان أفراد المجموعة الضابطة يتناولون دواء وهميا.

فوائد العنب لكبار السن

واكتشف الباحثون بعد انتهاء التجربة أن الكثافة البصرية للصباغ البقعي (MPOD) لدى المشاركين الذين تناولوا العنب قد تحسنت بشكل ملحوظ، وبالإضافة إلى ارتفاع مستوى مضادات الأكسدة والفينولات في البلازما، تلك النتائج التي تتوافق مع نتائج الدراسات السابقة التي أظهرت أن تناول العنب يحمي بنية شبكية العين ووظيفتها.

وحسبما أفاد الأطباء، يحتوي العنب على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية والبوليفينول، التي تقلل من الإجهاد التأكسدي الناجم عن الشيخوخة.